Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Рождение ребёнка
04.07.1948
Мать ребёнка: Голубцова (Бабкина) Варвара
Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно