Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова (Бабкина) Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Рождение ребёнка
04.07.1948

Сын: Бабкин Юрий Федорович

Мать ребёнка: Голубцова (Бабкина) Варвара

Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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