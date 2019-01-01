село Чистая Поляна, село Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Чистая Поляна

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1566Чистая Поляна, хут. каз.на сухом Чистополянском логу, при колодцах.63086342349

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Лебяженская волость
707. Чистая Поляна, село бывшее государственное, дворов 153, жителей 991, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Лебяженская волость
Чистая Поляна (Большая Пушкарка).2079селоЧистополянск.2061283

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7780Чистая Полянасело51°53'с.ш.38°50'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Чистополянское сельское поселение
20643456101с Чистая Полянасело
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