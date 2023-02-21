Коновалова Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Коновалов Осип Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Абрам Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Василий
Смерть
После 1885