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Коновалов Михаил Васильевич

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Место рождения

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 12.09.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Василий

Мать: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Коновалов Демьян Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Коновалов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.

Дочь: Каширова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Степанида Антоновна

Смерть
После 12.09.1893 ст.
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