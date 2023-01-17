Коновалов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 12.09.1893 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Коновалов Демьян Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Сын: Коновалов Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.
Дочь: Каширова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 12.09.1893 ст.