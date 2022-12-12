Коновалов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смерти18.09.1892 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шишанина Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Ефросинья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1892 ст.