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Коновалов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

18.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: Коновалов Василий

Мать: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шишанина Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Сын: Коновалов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Ефросинья Даниловна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ефросинья Даниловна

Смерть
18.09.1892 ст.
Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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