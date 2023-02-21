Коновалов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Коновалов Осип Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Абрам Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно