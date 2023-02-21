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Коновалов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Коновалов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Коновалов Осип Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Абрам Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Андреевна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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