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Чернявский Владимир Филиппович

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Место рождения

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

25.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Чернявский Филипп Трофимович

Мать: Чернявская Анастасия Андреевна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1925
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Между 1943 и 1949

Жена: Чернявская Майа Созонтовна

Рождение ребёнка
28.07.1949

Дочь: Чернявская Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Чернявская Майа Созонтовна

Жорнище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Чернявский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Чернявская Майа Созонтовна

Новая Прилука, Вінницька область
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