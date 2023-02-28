Чернявский Владимир Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.05.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Место жительства
С 1925
Бракосочетание
Между 1943 и 1949
Рождение ребёнка
28.07.1949
Дочь: Чернявская Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Чернявская Майа Созонтовна
Жорнище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Чернявский Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Чернявская Майа Созонтовна
Новая Прилука, Вінницька область