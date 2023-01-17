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Чернявский Филипп Трофимович

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Место рождения

Ростовская обл., Миллеровский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

Между 1954 и 2004

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чернявский Трофим Романович

Мать: не указана

Ростовская обл., Миллеровский р-н
Бракосочетание
Между 1920 и 1923

Жена: Чернявская Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Чернявский Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Чернявский Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1928

Сын: Чернявский Александр Филиппович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1937

Дочь: Белоцерковец Людмила Филипповна

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна

Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Чернявский Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
16.04.1954

Дочь: Чернявская Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Межевая, Дніпропетровська область
Смерть
Между 1954 и 2004
Межевая, Дніпропетровська область
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