Чернявский Филипп Трофимович
Место рожденияРостовская обл., Миллеровский р-н
Дата рождения1904
Дата смертиМежду 1954 и 2004
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Чернявский Трофим Романович
Мать: не указана
Ростовская обл., Миллеровский р-н
Бракосочетание
Между 1920 и 1923
Рождение ребёнка
04.10.1923
Сын: Чернявский Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Чернявский Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1928
Сын: Чернявский Александр Филиппович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
21.06.1937
Дочь: Белоцерковец Людмила Филипповна
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна
Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чернявский Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
16.04.1954
Дочь: Чернявская Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1954 и 2004