Чернявская (Калашник) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1920 и 1923
Рождение ребёнка
04.10.1923
Сын: Чернявский Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Чернявский Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1928
Сын: Чернявский Александр Филиппович
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
21.06.1937
Дочь: Белоцерковец Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович
Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чернявский Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович
Смерть
02.09.1953