Чернявская (Калашник) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Калашник) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1920 и 1923

Муж: Чернявский Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Чернявский Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Чернявский Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1928

Сын: Чернявский Александр Филиппович

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
21.06.1937

Дочь: Белоцерковец Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович

Перещепино, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Чернявский Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Трофимович

Смерть
02.09.1953
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