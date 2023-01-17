Чернявская (Хоменко) Майа Созонтовна
Место рождения
Дата рождения31.03.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927
Бракосочетание
Между 1943 и 1949
Рождение ребёнка
28.07.1949
Дочь: Чернявская Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Чернявский Владимир Филиппович
Жорнище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Чернявский Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Чернявский Владимир Филиппович
Новая Прилука, Вінницька область