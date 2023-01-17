Чернявская (Хоменко) Майа Созонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Хоменко) Майа Созонтовна

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Место рождения

Липовец, Вінницька область

Дата рождения

31.03.1927

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовец, Вінницька область
Место жительства
С 1927
Липовец, Вінницька область
Бракосочетание
Между 1943 и 1949

Муж: Чернявский Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
28.07.1949

Дочь: Чернявская Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Чернявский Владимир Филиппович

Жорнище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Чернявский Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Чернявский Владимир Филиппович

Новая Прилука, Вінницька область
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