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Владимиров Герасим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1890

Дата смерти

16.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890

Отец: Владимиров Василь Ильич

Мать: Владимирова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
09.01.1923

Дочь: Вишнякова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Владимиров Иван Герасимович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1933

Дочь: Степанова Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Владимиров Павел Герасимович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Малютина Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Владимиров Анатолий Герасимович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Смерть
16.12.1956
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