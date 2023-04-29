Владимиров Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1890
Дата смерти16.12.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890
Рождение ребёнка
09.01.1923
Дочь: Вишнякова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Владимиров Иван Герасимович
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1933
Дочь: Степанова Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Владимиров Павел Герасимович
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: Малютина Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Владимиров Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Смерть
16.12.1956