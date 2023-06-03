Владимирова Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Владимиров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Галина Петровна

Отец ребёнка: Владимиров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Николай Петрович

Отец ребёнка: Владимиров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Пётр Петрович

Отец ребёнка: Владимиров Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно