Степанова (Владимирова) Анастасия Герасимовна 28.02.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова (Владимирова) Анастасия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933

Отец: Владимиров Герасим Васильевич

Мать: Владимирова (Костина) Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1959

Сын: Степанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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