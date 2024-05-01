Степанова (Владимирова) Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1959
Сын: Степанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно