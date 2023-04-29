Владимирова (Костина) Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1900
Дата смерти18.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900
Отец: Костин Василий
Мать: Костина Фёкла
Рождение ребёнка
09.01.1923
Дочь: Вишнякова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Владимиров Иван Герасимович
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1933
Дочь: Степанова Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Владимиров Павел Герасимович
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: Малютина Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Владимиров Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич
Смерть
18.05.1984