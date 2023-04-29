Владимирова (Костина) Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова (Костина) Парасковья Васильевна

Владимирова (Костина) Парасковья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1900

Дата смерти

18.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900

Отец: Костин Василий

Мать: Костина Фёкла

Рождение ребёнка
09.01.1923

Дочь: Вишнякова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Владимиров Иван Герасимович

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1933

Дочь: Степанова Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Владимиров Павел Герасимович

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Малютина Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Владимиров Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Владимиров Герасим Васильевич

Смерть
18.05.1984