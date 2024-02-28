Нарышкин Александр Львович
Место рождения
Дата рождения14.04.1760
Дата смерти21.01.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1760
Образование
Около 1775
По окончании домашнего воспитания долго путешествовал за границей.
Военная служба
1778
Род войск: Измайловский гвардейский полк Воинское звание: камер-юнкер Поступил в молодом возрасте в лейб-гвардии Измаловский полк, где дослужился до чина капитан-поручика. В дальнейшем строил свою кар... Показать все
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Нарышкина Мария Александровна
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1785
Сын: Нарышкин Лев Александрович
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Алексеевна
По матери Лев Нарышкин приходился двоюродным братом графу М. С. Воронцову.
Рождение ребёнка
?.12.1785
Дочь: Голицына Елена Александровна
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Алексеевна
Работа или профессия
1785
Место работы: Высочайший Двор Должность: камергер В конце царствования Екатерины II завёл дружбу с наследником престола Павлом Петровичем, чем вызвал неудовольствие императрицы.
Рождение ребёнка
17.08.1786
Сын: Нарышкин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Алексеевна
Работа или профессия
1797
После вступления на престол Павла I награждён орденом Св. Анны I степени.
Работа или профессия
1798
Место работы: Высочайший Двор Должность: обер-гофмаршал Награждён орденом Александра Невского.
Работа или профессия
1799
Место работы: Императорские театры Должность: директор Награждён орденами Андрея Первозванного и Св. Иоанна Иерусалимского.
Место жительства
Около 1801
Новознаменка, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
На приморской мызе Бельвю он принимал всё петербургское общество, включая Александра I. Влечение к развлечениям соединялось в нём с крайней расточительностью. Несмотря на своё богатство, он вечно был ... Показать все
Работа или профессия
1812
Место работы: Императорские театры Должность: директор Вошёл в состав особого комитета, отвечавшего за управление всеми петербургскими и московскими театрами.
Место жительства
1815
Сопровождал императрицу Елизавету Алексеевну при поездке на Венский конгресс. После этого проживал долгое время за границей.
Работа или профессия
1818
Назначен канцлером российских орденов и награждён бриллиантовыми знаками к ордену Андрея Первозванного, которые поспешил заложить в ломбарде.
Работа или профессия
1819
Ушёл с поста директора Императорских театров. Состоял почётным членом Императорской Академии художеств и был Петербургским губернским предводителем дворянства.
Место жительства
1820
Вновь уехал за границу и остаток жизни прожил в Париже.
Работа или профессия
Неизвестно
директор Императорских театров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1826
Причина смерти: водянка | Похоронен при церкви Св. Духа в Александро-Невской лавре рядом с женой.