Нарышкин Кирилл Александрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1786
Дата смерти25.10.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1786
Образование
Около 1804
Получил блестящее воспитание в известном пансионе аббата Николя.
Работа или профессия
1805
В звании камер-юнкера отправился в Китай в составе чрезвычайного посольства, во главе которого состоял в качестве полномочного посла близкий родственник Нарышкиных обер-церемониймейстер гр. Головкин.
Работа или профессия
1806
Место работы: Высочайший Двор Дальнейшую карьеру сделал при Дворе. Он считался в своё время одним из блестящих представителей молодой придворной партии, являясь законодателем новейших веяний и высшего... Показать все
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Воронцова-Дашкова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Нарышкин Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна
Работа или профессия
1825
Место работы: Высочайший Двор Должность: гофмаршал Был в числе немногих лиц, которые заранее знали о состоявшемся отречении от престола Великого Князя Константина Павловича.
Работа или профессия
Около 1826
Место работы: Высочайший Двор Должность: обер-гофмаршал При императоре Николае I вскоре был сделан президентом Придворной Конторы, пожалован в звание действительного камергера, затем назначен членом Г... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1838
Крым, Таврическая губерния, Российская империя
Похороны: Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург