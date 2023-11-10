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Нарышкин Кирилл Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.08.1786

Дата смерти

25.10.1838

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1786

Отец: Нарышкин Александр Львович

Мать: Нарышкина Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Около 1804
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил блестящее воспитание в известном пансионе аббата Николя.
Работа или профессия
1805
В звании камер-юнкера отправился в Китай в составе чрезвычайного посольства, во главе которого состоял в качестве полномочного посла близкий родственник Нарышкиных обер-церемониймейстер гр. Головкин.
Работа или профессия
1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Дальнейшую карьеру сделал при Дворе. Он считался в своё время одним из блестящих представителей молодой придворной партии, являясь законодателем новейших веяний и высшего... Показать все
Бракосочетание
1808

Жена: Нарышкина Мария Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1809

Сын: Нарышкин Лев Кириллович

Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Воронцова-Дашкова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нарышкин Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Нарышкина Мария Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: гофмаршал Был в числе немногих лиц, которые заранее знали о состоявшемся отречении от престола Великого Князя Константина Павловича.
Работа или профессия
Около 1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: обер-гофмаршал При императоре Николае I вскоре был сделан президентом Придворной Конторы, пожалован в звание действительного камергера, затем назначен членом Г... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.10.1838
Крым, Таврическая губерния, Российская империя
Похороны: Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург
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