Нарышкина (Закревская) Марина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти28.07.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Дочь малороссийского генерального обозного Осипа Лукьяновича Закревского и Анны Григорьевны Разумовской.
Работа или профессия
1755
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
1759
Благодаря своей красоте и покровительству великой княгини Екатерины Алексеевны, Марина Иосифовна скоро вышла замуж за Льва Александровича. Устроила эту свадьбу сама великая княгиня.
Место жительства
?.01.1760
После свадьбы целиком отдалась семейной жизни, устройству и управлению обширными поместьями своего супруга, не покидая вместе с тем и двора. Управляя домашней экономией, выдавала мужу «на шалости и на... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1760
Сын: Нарышкин Александр Львович
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Соллогуб Наталья Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Головкина Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Любомирская Мария Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Понинская Анна Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Нарышкина Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович
Работа или профессия
05.04.1797
Место работы: Высочайший Двор Должность: статс-дама Получила орден Св. Екатерины II степени.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1800
Захоронена в Александро-Невской Лавре.