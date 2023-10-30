Нарышкина (Закревская) Марина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Закревская) Марина Иосифовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1741

Дата смерти

28.07.1800

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Закревский Иосиф Лукьянович

Мать: Закревская Анна Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь малороссийского генерального обозного Осипа Лукьяновича Закревского и Анны Григорьевны Разумовской.
Работа или профессия
1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
1759

Муж: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Благодаря своей красоте и покровительству великой княгини Екатерины Алексеевны, Марина Иосифовна скоро вышла замуж за Льва Александровича. Устроила эту свадьбу сама великая княгиня.
Место жительства
?.01.1760
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После свадьбы целиком отдалась семейной жизни, устройству и управлению обширными поместьями своего супруга, не покидая вместе с тем и двора. Управляя домашней экономией, выдавала мужу «на шалости и на... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1760

Сын: Нарышкин Александр Львович

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Соллогуб Наталья Львовна

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Головкина Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1764

Сын: Нарышкин Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Любомирская Мария Львовна

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Понинская Анна Львовна

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Нарышкина Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Нарышкин Лев Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
05.04.1797
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: статс-дама Получила орден Св. Екатерины II степени.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.07.1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронена в Александро-Невской Лавре.
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