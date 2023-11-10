Голицына (Нарышкина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти05.12.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Жена взяла фамилию Суворова-Рымникская.
Рождение ребёнка
26.02.1802
Дочь: Голицына Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Башмакова Варвара Аркадьевна
Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1804
Сын: Суворов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович
Титул: Светлейший Князь Италийский , Граф Рымникский.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Суворов Константин Аркадьевич
Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович
Бракосочетание
1817
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1855
Одесса, Одеська область