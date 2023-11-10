Голицына (Нарышкина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Нарышкина) Елена Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1785

Дата смерти

05.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1801

Муж: Суворов Аркадий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жена взяла фамилию Суворова-Рымникская.
Рождение ребёнка
26.02.1802

Дочь: Голицына Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Башмакова Варвара Аркадьевна

Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1804

Сын: Суворов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Светлейший Князь Италийский , Граф Рымникский.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Суворов Константин Аркадьевич

Отец ребёнка: Суворов Аркадий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1817

Муж: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.12.1855
Одесса, Одеська область
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