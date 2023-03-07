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Булатов Андрей Гавриилов

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Булатов Гавриил Гуриев

Мать: Булатова Марфа Лазарева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Булатов Илья Андреев

Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Булатов Петр Андреев

Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Булатов Егор Андреев

Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Матрона Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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