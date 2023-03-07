Булатов Андрей Гавриилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Булатов Гавриил Гуриев
Мать: Булатова Марфа Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Булатов Илья Андреев
Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Булатов Петр Андреев
Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Булатов Егор Андреев
Мать ребёнка: Булатова Матрона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897