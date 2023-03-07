Булатова (Рябова) Марфа Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова (Рябова) Марфа Лазарева

Булатова (Рябова) Марфа Лазарева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Булатов Андрей Гавриилов

Отец ребёнка: Булатов Гавриил Гуриев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Булатов Сергей Гавриилов

Отец ребёнка: Булатов Гавриил Гуриев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Гавриил Гуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1872
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close