Булатова (Рябова) Марфа Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Булатов Гавриил Гуриев
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Булатов Гавриил Гуриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1872