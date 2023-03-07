Булатов Гавриил Гуриев
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Булатов Гурий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Булатова Марфа Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Булатова Марфа Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа Лазарева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1872