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Булатов Гавриил Гуриев

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Булатов Гурий Михайлов

Мать: Булатова Евдокия Никитина

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Булатов Андрей Гавриилов

Мать ребёнка: Булатова Марфа Лазарева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Булатов Сергей Гавриилов

Мать ребёнка: Булатова Марфа Лазарева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа Лазарева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1872
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