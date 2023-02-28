Авдеева (Жиренкина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1919
Дата смерти21.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1919
Бракосочетание
03.05.1943
Рождение ребёнка
30.07.1944
Дочь: Шатилова Тамара Тимофеевна
Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1946
Дочь: Бусыгина Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1955
Сын: Авдеев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1957
Дочь: Киселева Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович
Смерть
21.12.1994