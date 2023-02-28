Авдеева (Жиренкина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Жиренкина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.08.1919

Дата смерти

21.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1919

Отец: Жиренкин Алексей Андреевич

Мать: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.05.1943

Муж: Авдеев Тимофей Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Дочь: Шатилова Тамара Тимофеевна

Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.09.1946

Дочь: Бусыгина Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Авдеев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.05.1957

Дочь: Киселева Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Авдеев Тимофей Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
21.12.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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