Жиренкин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Жиренкин Андрей Степанов
Мать: Жиренкина Ефросинья
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
23.08.1919
Дочь: Авдеева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шаронова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Жиренкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна
Рождение ребёнка
14.04.1939
Дочь: Остроухова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно