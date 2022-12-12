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Жиренкин Алексей Андреевич

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Место рождения

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Жиренкин Андрей Степанов

Мать: Жиренкина Ефросинья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1919

Дочь: Авдеева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шаронова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Жиренкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1939

Дочь: Остроухова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Жиренкина Татьяна Климентьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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