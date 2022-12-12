Жиренкина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиренкина Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Жиренкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Жиренкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Жиренкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Жиренкин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Жиренкина Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Жиренкина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Полякова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Семенова Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиренкин Андрей Степанов

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
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