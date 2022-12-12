Жиренкина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Жиренкин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Жиренкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Жиренкина Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Жиренкина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Полякова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Семенова Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Жиренкин Андрей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917