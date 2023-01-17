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Жиренкин Иван Андреевич

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Место рождения

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Жиренкин Андрей Степанов

Мать: Жиренкина Ефросинья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Жиренкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Жиренкина Марфа

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1915

Жена: Жиренкина Марфа

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
Около 1916
302-й пехотный Суражский полк. Воинское звание: Рядовой
Смерть
После 1917
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