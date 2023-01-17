Жиренкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Жиренкин Андрей Степанов
Мать: Жиренкина Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Жиренкина Марфа
Бракосочетание
До 1915
Жена: Жиренкина Марфа
Военная служба
Около 1916
302-й пехотный Суражский полк. Воинское звание: Рядовой
Смерть
После 1917