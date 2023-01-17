Жиренкина (Воронова) Татьяна Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиренкина (Воронова) Татьяна Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

13.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Воронов Климентий Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Жиренкин Алексей Андреевич

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1919

Дочь: Авдеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шаронова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Жиренкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1939

Дочь: Остроухова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
13.11.1948
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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