Жиренкина (Воронова) Татьяна Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти13.11.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Воронов Климентий Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
23.08.1919
Дочь: Авдеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шаронова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Жиренкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1939
Дочь: Остроухова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Жиренкин Алексей Андреевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
13.11.1948
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край