Авдеев Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1955
Дата смерти04.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1955
Отец: Авдеев Тимофей Петрович
Мать: Авдеева Анна Алексеевна
Образование
С ?.09.1962 по ?.06.1970
Средняя школа №55
Образование
С ?.09.1970 по ?.06.1972
Средняя школа №4
Работа или профессия
С ?.07.1971 по ?.08.1971
Геологоразведывательная партия. Саргаинская партия Центральной геофизической экспедиции
Работа или профессия
С ?.10.1972 по ?.10.1973
Лаборант СибГИУ
Военная служба
С ?.10.1973 по 09.11.1976
Получение воинского звания/чина
12.11.1973
Матрос
Получение воинского звания/чина
04.11.1974
Специалист 3 класса
Получение воинского звания/чина
30.04.1975
Старший матрос
Получение воинского звания/чина
03.05.1975
Специалист 2 класса
Получение воинского звания/чина
03.11.1975
Специалист 1 класса
Получение воинского звания/чина
23.02.1976
Старшина 2 статьи
Получение воинского звания/чина
23.07.1976
Старшина 1 статьи
Образование
С 02.12.1976 по 22.04.1977
Автошкола. Специальность: Водитель категории В, С
Работа или профессия
С 03.05.1977 по 21.12.2001
Кузнецкий Металлургический Комбинат. Должность: Водитель. Механик. Бригадир
Бракосочетание
19.01.1979
Рождение ребёнка
24.04.1980
Сын: Авдеев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Авдеева Антонида Кириллова
Награда
08.10.1987
Нагрудный знак "За работу без аварий" 2 степени
Рождение ребёнка
08.04.1988
Сын: Авдеев Константин Александрович
Мать ребёнка: Авдеева Антонида Кириллова
Награда
18.10.1989
Нагрудный знак "За работу без аварий" 1 степени
Образование
С 1989 по 1992
Новокузнецкий монтажный техникум. Специальность: Монтаж электрообуродвания промышленных предприятий. Заочное отделение
Работа или профессия
С 31.12.2001 по 31.05.2002
ООО "Сталь КМК" Должность: Бригадир. Автотранспортный цех
Работа или профессия
С 01.06.2002 по 30.09.2009
ООО "Автотранспортное предприятие КМК" Должность: Бригадир. Начальник отдела охраны труда
Работа или профессия
С 01.10.2009 по 15.10.2010
ООО "Афганец+" Должность: Начальник отдела охраны труда
Работа или профессия
С 20.10.2010 по 13.05.2011
ООО "Кузнецкпроммонтаж" Должность: Главный механик
Работа или профессия
С 16.05.2011 по 03.06.2013
ООО АТП "ЗСМК" Должность: Начальник отдела охраны труда
Работа или профессия
С 15.08.2013 по 09.02.2015
ООО "Пассажирские перевозки" Должность: Инженер по охране труда
Работа или профессия
С 11.02.2015 по 23.04.2015
ООО "Компания ЗапСибУголь" Должность: Руководитель службы охраны труда
Работа или профессия
С 24.04.2015 по 31.07.2017
ООО "Пассажирские перевозки" Должность: Инженер по охране труда
Работа или профессия
С 11.07.2018 по 30.10.2018
ООО "ПромМайнинг" Должность: Специалист по охране труда
Смерть
04.08.2019
Похороны
06.08.2019