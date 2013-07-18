Шатилова (Авдеева) Тамара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1944
Дата смерти18.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1944
Отец: Авдеев Тимофей Петрович
Мать: Авдеева Анна Алексеевна
Образование
С 1951 по 1958
Средняя школа №55
Образование
С 01.02.1962 по 30.06.1962
Курсы кройки и шитья
Бракосочетание
19.08.1962
Рождение ребёнка
27.03.1965
Дочь: Ишимцева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Шатилов Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Шатилов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шатилов Владимир Константинович
Развод
05.06.1975
Бракосочетание
23.08.1975
Рождение ребёнка
28.01.1976
Сын: Баганин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Баганин Владимир Георгиевич
Развод
Около 1980
Награда
16.11.1987
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
18.07.2013