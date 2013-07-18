Шатилова (Авдеева) Тамара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилова (Авдеева) Тамара Тимофеевна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

30.07.1944

Дата смерти

18.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1944

Отец: Авдеев Тимофей Петрович

Мать: Авдеева Анна Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С 1951 по 1958
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Средняя школа №55
Образование
С 01.02.1962 по 30.06.1962
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Курсы кройки и шитья
Бракосочетание
19.08.1962

Муж: Шатилов Владимир Константинович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1965

Дочь: Ишимцева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Шатилов Владимир Константинович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Шатилов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шатилов Владимир Константинович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
05.06.1975

Муж: Шатилов Владимир Константинович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
23.08.1975

Муж: Баганин Владимир Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.01.1976

Сын: Баганин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Баганин Владимир Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
Около 1980

Муж: Баганин Владимир Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Награда
16.11.1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
18.07.2013
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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