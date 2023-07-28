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Шатилов Владимир Константинович

Место рождения

Добромысль, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

06.02.1941

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1972 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Добромысль, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
19.08.1962

Жена: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Шатилов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
05.06.1975

Жена: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
2006
Добромысль, Ивацевичский район, Брестская область