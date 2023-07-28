Шатилов Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения06.02.1941
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1962
Рождение ребёнка
27.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатилова Тамара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Шатилов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шатилова Тамара Тимофеевна
Развод
05.06.1975
Смерть
2006