Гавриков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Абрамов Денис Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Сын: Абрамов Гавриков Тимофей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно