Гавриков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Абрамов Денис Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Гавриков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: Абрамов Гавриков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Абрамов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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