Абрамов Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Тимофей Иванов

Абрамов Тимофей Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

07.12.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: Гавриков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Абрамов Гавриков Федот Тимофеев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Абрамов Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова

Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария Онисимова

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.12.1903 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: убит телегой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close