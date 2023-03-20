Абрамов Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смерти07.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: Гавриков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Абрамов Гавриков Федот Тимофеев
Мать ребёнка: Абрамова Мария Онисимова
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Абрамов Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова
Рождение ребёнка
14.03.1898 ст.
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Мария Онисимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1903 ст.
Причина смерти: убит телегой