Гавриков Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смерти26.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.
Отец: Гавриков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1894 ст.
Сын: Абрамов Он Же Гавриков Иван Семенов
Мать ребёнка: Гаврикова Анастасия Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1905 ст.
Причина смерти: от старости