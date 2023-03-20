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Гавриков Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

26.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: Гавриков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гавриков Самуил Семенов

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1894 ст.

Сын: Абрамов Он Же Гавриков Иван Семенов

Мать ребёнка: Гаврикова Анастасия Филиппова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.08.1905 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости
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