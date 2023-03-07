Куватова (Чернякова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти03.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Черняковъ Евдокимъ
Бракосочетание
17.01.1809
Муж: Куватовъ Антонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810
Сын: Куватовъ Прокопий
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Рождение ребёнка
30.11.1813
Дочь: Гаврилова Варвара
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Куватовъ Николай
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Рождение ребёнка
30.04.1816
Сын: Куватовъ Афонасий
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Рождение ребёнка
17.06.1817
Дочь: Куватова Акулина
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823
Сын: Куватовъ Кузьма
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Смерть
03.05.1851