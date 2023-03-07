Куватова (Чернякова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Чернякова) Авдотья

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

03.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Черняковъ Евдокимъ

Мать: Чернякова Федосья Сергеева

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Куватовъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Куватовъ Прокопий

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1813

Дочь: Гаврилова Варвара

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Куватовъ Николай

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1816

Сын: Куватовъ Афонасий

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1817

Дочь: Куватова Акулина

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Куватовъ Кузьма

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.05.1851
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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