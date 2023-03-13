Чернякова Федосья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова Федосья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Климова Марья

Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Куватова Авдотья

Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Киселова Мавра

Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняковъ Евдокимъ

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