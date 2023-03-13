Чернякова Федосья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Климова Марья
Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Куватова Авдотья
Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Киселова Мавра
Отец ребёнка: Черняковъ Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняковъ Евдокимъ