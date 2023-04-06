Климова (Чернякова) Марья
Место рождения
Дата рождения1778
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Черняковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
05.01.1807
Сын: Климовъ Иванъ
Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Климовъ Яковъ
Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Климовъ Нестеръ
Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
18.10.1816
Сын: Климовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
03.11.1818
Дочь: Епистимья
Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климовъ Никифоръ