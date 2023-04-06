Климова (Чернякова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Чернякова) Марья

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Черняковъ Евдокимъ

Мать: Чернякова Федосья Сергеева

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.01.1807

Сын: Климовъ Иванъ

Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Климовъ Яковъ

Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Климовъ Нестеръ

Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1816

Сын: Климовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1818

Дочь: Епистимья

Отец ребёнка: Климовъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовъ Никифоръ

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