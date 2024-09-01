Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Литошенко Дмитрий Абрамович

Мать: Литошенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Василий Федорович

Смерть
1971

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