Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1971
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Зиновьев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971