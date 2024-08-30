Литошенко Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литошенко Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович
Смерть
Неизвестно