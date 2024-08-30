Литошенко Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литошенко Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литошенко Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литошенко Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Литошенко Дмитрий Абрамович

Смерть
Неизвестно

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