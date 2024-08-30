Литошенко Дмитрий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литошенко Дмитрий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литошенко Абрам (Авраам) Иванович

Мать: Литошенко (Елисеенко) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литошенко Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литошенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно

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