Литошенко Дмитрий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литошенко Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зиновьева (Литошенко) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Литошенко Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно