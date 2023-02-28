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Никаноров Иван Павлович

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Место рождения

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Гамова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна

Оха, Охинский, Сахалинская область
Арест
12.08.1943
Оха, Охинский, Сахалинская область
ст. 58-10 УК РСФСР
Осуждение
11.09.1943
Реабилитация осужденного
28.08.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Николай Иванович

Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанорова Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ключник на нефтепромысле
Смерть
Неизвестно
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