Никаноров Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Гамова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна
Арест
12.08.1943
ст. 58-10 УК РСФСР
Осуждение
11.09.1943
Реабилитация осужденного
28.08.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никаноров Николай Иванович
Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никаноров Виктор Иванович
Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Никанорова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ключник на нефтепромысле
Смерть
Неизвестно