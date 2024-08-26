Никонорова (Ануфриева) Елизавета Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бородинова (Конурова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Никоноров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Никоноров (Конуров) Семен Васильевич
Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович
Смерть
Неизвестно