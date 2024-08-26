Никонорова (Ануфриева) Елизавета Емельяновна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонорова (Ануфриева) Елизавета Емельяновна

Место рождения

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоноров (Конуров) Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бородинова (Конурова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Никоноров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Никоноров (Конуров) Семен Васильевич

Отец ребёнка: Никоноров (Конуров) Василий Иванович

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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