Никанорова (Фунтикова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанорова (Фунтикова) Анна Григорьевна

Место рождения

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.02.1911

Дата смерти

03.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1911

Отец: Фунтиков Григорий Ермолаевич

Мать: Фунтикова Гликерия Егоровна

Ефимовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Гамова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович

Оха, Охинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никаноров Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Николай Иванович

Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович

Смерть
03.06.1981
Оха, Охинский, Сахалинская область
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