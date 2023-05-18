Никанорова (Фунтикова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1911
Дата смерти03.06.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1911
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Гамова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никаноров Николай Иванович
Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никаноров Виктор Иванович
Отец ребёнка: Никаноров Иван Павлович
Смерть
03.06.1981