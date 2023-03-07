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Гудовъ Евграфий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гудовъ Иванъ

Мать: Крыгина Гудова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.11.1849

Жена: Гудова Любовь

Рождение ребёнка
23.02.1851

Сын: Гудовъ Василий

Мать ребёнка: Гудова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1852

Дочь: Гудова Наталья

Мать ребёнка: Гудова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1856

Дочь: Юрина Пелагея

Мать ребёнка: Гудова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Севастьянова Ольга

Мать ребёнка: Гудова Любовь

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
29.12.1887
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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