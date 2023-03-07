Гудовъ Евграфий
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти29.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гудовъ Иванъ
Мать: Крыгина Гудова Пелагея
Бракосочетание
07.11.1849
Жена: Гудова Любовь
Рождение ребёнка
23.02.1851
Сын: Гудовъ Василий
Мать ребёнка: Гудова Любовь
Рождение ребёнка
20.08.1852
Дочь: Гудова Наталья
Мать ребёнка: Гудова Любовь
Рождение ребёнка
05.10.1856
Дочь: Юрина Пелагея
Мать ребёнка: Гудова Любовь
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Севастьянова Ольга
Мать ребёнка: Гудова Любовь
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
29.12.1887