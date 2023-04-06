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Гудовъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир

Дата рождения

23.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1800

Отец: Гудовъ Петръ

Мать: Гудова Мавра

Бракосочетание
26.10.1821

Жена: Крыгина Гудова Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гудовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Денисова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гудовъ Евграфий

Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея

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