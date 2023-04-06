Гудовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения23.01.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1800
Отец: Гудовъ Петръ
Мать: Гудова Мавра
Бракосочетание
26.10.1821
Жена: Крыгина Гудова Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гудовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Денисова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гудовъ Евграфий
Мать ребёнка: Крыгина Гудова Пелагея