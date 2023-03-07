Юрина (Гудова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения05.10.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856
Отец: Гудовъ Евграфий
Мать: Гудова Любовь
Бракосочетание
10.01.1879
Муж: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1879
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Юринъ Степанъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.01.1884
Сын: Юринъ Георгий
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Юринъ Федоръ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.01.1890
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.05.1896
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ