Юрина (Гудова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Гудова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.10.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856

Отец: Гудовъ Евграфий

Мать: Гудова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.01.1879

Муж: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1879

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Юринъ Степанъ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Юринъ Георгий

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Юринъ Федоръ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Рождение ребёнка
30.01.1890

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1896

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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