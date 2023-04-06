Гудова (Любимова) Любовь
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти18.06.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Любимовъ Ларионъ
Мать: Любимова Дарья
Бракосочетание
07.11.1849
Муж: Гудовъ Евграфий
Рождение ребёнка
23.02.1851
Сын: Гудовъ Василий
Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий
Рождение ребёнка
20.08.1852
Дочь: Гудова Наталья
Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий
Рождение ребёнка
05.10.1856
Дочь: Юрина Пелагея
Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Севастьянова Ольга
Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.06.1899
Причина смерти: Отъ слабости сердца.