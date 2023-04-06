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Гудова (Любимова) Любовь

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Любимовъ Ларионъ

Мать: Любимова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.11.1849

Муж: Гудовъ Евграфий

Рождение ребёнка
23.02.1851

Сын: Гудовъ Василий

Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1852

Дочь: Гудова Наталья

Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1856

Дочь: Юрина Пелагея

Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Севастьянова Ольга

Отец ребёнка: Гудовъ Евграфий

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.06.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ слабости сердца.
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