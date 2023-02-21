Gosztowt Marcin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowt Marcin

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Место рождения

Ožaičiuose

Дата рождения

1590

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1540 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1630 г.р.
1630 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Gasztold Wojciech

Мать: не указана

Ožaičiuose
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Gosztowtt Casimir

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1630

Сын: Gosztowtt Casimir

Мать ребёнка: не указана

Gasztowttowicze.Lietuva
Смерть
Неизвестно
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