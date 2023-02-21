Gosztowt Marcin
Место рожденияOžaičiuose
Дата рождения1590
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Gasztold Wojciech
Мать: не указана
Ožaičiuose
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Gosztowtt Casimir
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1630
Сын: Gosztowtt Casimir
Мать ребёнка: не указана
Gasztowttowicze.Lietuva
Смерть
Неизвестно