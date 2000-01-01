Gosztowtt Casimir
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Gosztowt Marcin
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Gosztowt Stanisław
Мать ребёнка: не указана
Gasztowttowicze
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Gosztowt Marcin
Мать ребёнка: не указана
Lietuva
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Смерть
Неизвестно