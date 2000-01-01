Gosztowtt Casimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtt Casimir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1665 г.р.
Около 1670 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Gosztowt Marcin

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Gosztowt Stanisław

Мать ребёнка: не указана

Gasztowttowicze
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Gosztowt Marcin

Мать ребёнка: не указана

Lietuva
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Смерть
Неизвестно
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