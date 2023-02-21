Gasztold Wojciech
Место рожденияLietuva, Rossiene
Дата рождения1540
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1540
Отец: Gasztold Jakób
Lietuva, Rossiene
Le 23 octobre 1796 [sic]. Décret d’évidence sur les nobles de la campagne de Rosienie 23 октября 1796 [sic]. Постановление о доказательствах дворяне сельской местности Росиене
Рождение ребёнка
1590
Сын: Gosztowt Marcin
Ožaičiuose
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно