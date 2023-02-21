Gasztold Wojciech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gasztold Wojciech

Место рождения

Lietuva, Rossiene

Дата рождения

1540

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1505 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1590 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1540

Отец: Gasztold Jakób

Мать: не указана

Lietuva, Rossiene
Le 23 octobre 1796 [sic]. Décret d’évidence sur les nobles de la campagne de Rosienie 23 октября 1796 [sic]. Постановление о доказательствах дворяне сельской местности Росиене
Рождение ребёнка
1590

Сын: Gosztowt Marcin

Мать ребёнка: не указана

Ožaičiuose
Le 23 novembre 1693, droit de vente de … pour Gasztowttowicze. 23 ноября 1693 года право купли-продажи ... для Гаштовтовичей.
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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