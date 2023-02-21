Gosztowtt Casimir
Место рожденияGasztowttowicze.Lietuva
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Gosztowt Marcin
Мать: не указана
Gasztowttowicze.Lietuva
Рождение ребёнка
1645
Сын: Gostautas Jonas
Мать ребёнка: не указана
Gasztowttowicze, Lietuva
Рождение ребёнка
1645
Сын: Gasztold Stanisław
Мать ребёнка: не указана
Gasztowttowicze, Lienuva
Рождение ребёнка
1647
Сын: Gosztowt Marcin
Мать ребёнка: не указана
Gasztowttowicze
Смерть
Неизвестно