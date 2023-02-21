Gosztowtt Casimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtt Casimir

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Место рождения

Gasztowttowicze.Lietuva

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Gosztowt Marcin

Мать: не указана

Gasztowttowicze.Lietuva
Рождение ребёнка
1645

Сын: Gostautas Jonas

Мать ребёнка: не указана

Gasztowttowicze, Lietuva
Рождение ребёнка
1645

Сын: Gasztold Stanisław

Мать ребёнка: не указана

Gasztowttowicze, Lienuva
Рождение ребёнка
1647

Сын: Gosztowt Marcin

Мать ребёнка: не указана

Gasztowttowicze
Смерть
Неизвестно
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