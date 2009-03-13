Ковалева (Копытова) Евгения (Авгинья) Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1919
Дата смерти13.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919
Отец: Копытов Мирон
Мать: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
28.03.1947
Дочь: Добрынина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1948
Сын: Ковалев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1951
Дочь: Кузина (Ковалёва) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович
Смерть
13.03.2009
Москва, город федерального значения Москва