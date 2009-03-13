Ковалева (Копытова) Евгения (Авгинья) Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Копытова) Евгения (Авгинья) Мироновна

Ковалева (Копытова) Евгения (Авгинья) Мироновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1919

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919

Отец: Копытов Мирон

Мать: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
28.03.1947

Дочь: Добрынина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1948

Сын: Ковалев Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1951

Дочь: Кузина (Ковалёва) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Ковалев Георгий (Егор) Иванович

Смерть
13.03.2009
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.